Иммунолог назвал причину увеличения количества летальных исходов от COVID-19

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, в чем причина роста летальных исходов от коронавируса в России, передает «Национальная служба новостей».

По его словам, главной причиной является позднее начало лечения.

«Люди слишком долго собираются лечиться. Человек простудился и начинает думать, что у него — коронавирус или грипп», — сказал эксперт.

Он напомнил, что оба этих заболевания начинаются одинаково, однако человек может не отреагировать на первые симптомы, думая, что простудился, пока не поднимется температура. И пока пациент вызовет врача, который сделает тест, а потом по его результатам назначит лечение, может пройти целая неделя, пояснил Жемчугов.

Кроме того, отметил иммунолог, коронавирус усилил вирулентность, то есть стал быстрее распространяться и стал чаще поражать молодежь, в то время как большая часть пожилых пациентов уже вакцинирована.

Жемчугов призвал отечественные институты срочно разработать доступные тесты для выявления COVID-19 и гриппа на дому для возможности ранней диагностики заболеваний. При этом тест-системы должны быть доступными по цене и удобные в применении.

Ранее сообщалось, что в России было выявлено 21 559 новых случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составило 852, что стало новым антирекордом.