Эксперт указал на главный недочет идеи о запрете водителям с судимостью работать в такси

Глава центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус указал «Газете.Ru» на главный недочет законопроекта о запрете водителям с судимостью работать в такси.

«Норма законопроекта, по которой до 1 января 2023 года каждый водитель должен взять и предоставить работодателю справку об отсутствии судимости или факта уголовного преследования в бумажном виде — она не то что из времен СССР, она из царской Империи. Видимо правительство не понимает, что бумажная справка полностью противоречит той экономической политике, которая проводится сейчас в России», — заявил Швагерус.

По словам эксперта, в России в такси работает не менее 2 млн человек. В связи с этим органы власти, МВД ждет огромная нагрузка, когда к ним резко начнут обращаться за справкой о несудимости.

«К тому же мы понимаем, что бумажная справка покупается, подделывается. Как ее проверить? Это открытый вопрос», — добавил Швагерус.

Он напомнил, что в двух регионах России — Москве и Московской области — с августа этого года водители такси начали получать цифровые профили, которые оформляются на портале Госуслуг. В этой системе загружены данные о том, есть ли у водителя действующие права, разрешение на перевозку пассажиров, информация о штрафах, наличии судимостей, количестве отработанных часов.

«Не надо никуда никакие справки относить. Там есть вся информация, в том числе имел ли потенциальный таксист судимость. Портал Госуслуг также обеспечивает информационное взаимодействие с аналогичными платформами государств, входящих в ЕАЭС. Информация, например, о том, что мигрант, который приезжает к нам работать, судим за убийство, там тоже есть», — пояснил Швагерус.

Ранее стало известно, что правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который запрещает людям с судимостью работать водителями такси, а также заниматься любыми пассажирскими перевозками. Согласно опубликованным данным, законопроект разработало Министерство транспорта совместно с заинтересованными ведомствами по поручению президента России Владимира Путина.