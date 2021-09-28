На Украине предложили гражданам покупать тюрьмы вместо обычного жилья

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил украинцам покупать тюрьмы вместо обычного жилья. Об этом он написал в своем Facebook.

«Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут. Покупать активы на росте цены — тактика так себе. Есть деньги - покупайте лучше тюрьмы!», — заявил он.

По словам политика, новые аукционы ожидаются уже осенью. В частности, на продажу будет выставлена Ковельская колония стоимостью более 41,6 млн гривен. Малюська охарактеризовал состояние объекта фразой «заезжай и живи».

Помимо Ковельской колонии, на аукцион выставят Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12, Николаевскую исправительную колонию №50 и другие учреждения.

Ранее на Украине предложили способ рассорить Россию и Германию. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Берлин даже при новом правительстве сохранит курс на сотрудничество с Москвой, но Киеву следует изменить мнение немцев о России.