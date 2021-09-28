Над Сочи в пять пассажирских самолетов ударила молния

Над городом Сочи в грозовой фронт попали сразу пять пассажирских самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 25 сентября в лайнеры авиакомпаний «Azur Air», «S7», «Аэрофлот», «Nordwind» и «Уральские авиалинии» ударила молния. После случившегося пилоты связались с диспетчерами. В результате все самолеты приземлились в штатном режиме, о пострадавших не сообщается.

О том, что в Краснодаре экстренно сел борт «Azur Air», выполнявший рейс ZF347 из Екатеринбурга в Сочи из-за удара молнии, стало известно 26 сентября.

По словам очевидцев, пассажиры пережили «дикий ужас». Несколько секунд в салоне самолета чувствовалось свободное падение, а затем произошел громкий хлопок и яркая вспышка. В результате самолет был поврежден, однако никто из пассажиров не пострадал.