Многодетным астраханцам выдавали затапливаемые участки для строительства

В Астраханской области многодетным семьям и инвалидам выдавали земельные участки, непригодные для строительства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что с 2018 по 2020 год комитет по управлению муниципальным имуществом «Приволжский район» поставил на кадастровый учет непригодные для строительства и затапливаемые в период паводка земельные участки в поселке Эрле.

«В последующем данные участки предоставлены многодетным семьям, инвалидам в отсутствие инженерной инфраструктуры, а также вертикальной планировки», — говорится в сообщении.

Пострадавшие астраханцы рассказали порталу «Блокнот-Астрахань», что на въезде в поселок стоит ужасный запах из-за разбросанного мусора. Кроме того, проезд к предоставленным участкам зарос травой, поэтому им приходится ходить пешком.

Материалы проверки направлены в органы следствия — возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Ранее сообщалось, что работница Пенсионного фонда РФ Светлана Устинова и ее приятельница Ульвия Юсифова обманули девять нуждающихся семей на 12 млн рублей.