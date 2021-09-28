Япония объявила о полном снятии режима ЧС по коронавирусу

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания экспертного комитета официально объявил о полном снятии действующего до 30 сентября режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу. Об этом сообщает телеканал NHK.

В настоящее время режим ЧС действует в 19 префектурах из 47: Хоккайдо, Гифу, Айти, Миэ, Сига, Хиросима, Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хёго, Фукуока, Окинава. Еще в восьми префектурах установлен режим усиленных мер по борьбе с COVID-19, предполагающий более мягкие ограничения.

Отмечается, что почти во всех префектурах число заражений коронавирусом, нагрузка на медицинские учреждения, количество тяжелых случаев достигло уровня, позволяющего снять ограничения после 30 сентября.

Предполагается, что смягчения будут вводиться постепенно.

Ранее сообщалось, что в Японии два человека умерли после вакцины от коронавируса, в партии которой нашли примеси.