Экогерой Хохуля останется символом Минприроды Калужской области

В правительстве Калужской области заявили, что Лосяш не будет заменой Хохули. Об этом сообщает региональное управление Минприроды.

Калужане посчитали, что один из трех символов ведомства — Хохуля потерял свое первенство и его место занял Лосяш.

«Символом экологии в министерстве природных ресурсов Калужской области еще недавно была Хохуля. Но вчера в свежем посте правительства, со ссылкой на минприроды, опубликовали фото с лосем в камуфляжном костюме.

Произошла ли смена «лидера» в ассоциациях регионального ведомства — не уточняется», — опубликовал сообщение паблик в соцсети «ВКонтакте» «Новости Боровского района.

В Минприроды поспешили успокоить жителей в комментариях.

«Мало кто знает, но у нас 3 героя. Капа — символ чистой воды, Лосяш — символ леса и Хохуля — экогерой. Никакой смены лидеров, у всех мир, дружба, жвачка!», — отметили в ведомстве