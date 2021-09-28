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Собаку, повисшую на балконе на задних лапах, спасли в Ярославской области

В Ярославской области в городе Тутаеве собака была заперта на балконе дома на втором этаже и попыталась сбежать. Об этом сообщает «Подъем».

В результате брошенное животное повисло на задних лапах, инцидент заметили прохожие. Очевидцы пытались спасти пса при помощи стремянки.

Как уточнила волонтер Галина Ионина, уже подано заявление в полицию на хозяина собаки, закрытой на балконе.

Оказалось, что владелец пса оставил двух своих питомцев взаперти, а сам покинул город. Не дождался спасения из квартиры кот, он умер.

«Собака на передержке в Ярославской группе «Твори добро». Она проходит лечение, истощение просто страшное», — уточнила волонтер.

Ранее сообщалось, что зоозащитники Архангельской области воюют с приютом за собак из-за плохих условий. Управляющая приютом Надежда Вакульчик, в свою очередь, рассказала журналистам, что собак кормят и они получают должный уход.

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