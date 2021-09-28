Москва опять попала в пятерку лучших городов мира

Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира, который составляет консалтинговая компания Resonance Consultancy. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

«Как и в прошлом году, Москва стала четвертой в списке лучших мегаполисов для жизни, работы и путешествий. Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город», — приводятся в пресс-релизе слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она отметила, что столица опередила сильнейших соперников, среди которых Токио, Дубай, Сингапур, Барселона и Лос-Анджелес.

Список возглавил Лондон, вторую строчку занял Париж, на третьем месте оказался Нью-Йорк. Замыкает пятерку лидеров Дубай.

Resonance Consultancy оценивает города по таким показателям, как туристическая привлекательность, удобства для жизни, работы и ведения бизнеса.

Ранее Москва была признана лучшим городом России для построения карьеры.