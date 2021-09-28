Отоларинголог рассказал, к чему приводит невылеченный насморк

Врач-отоларинголог клиники «Город детства» Иван Лесков рассказал радиостанции Sputnik, какие осложнения могут быть у насморка, если его не лечить.

«Если нос заложен, то, хотим мы того или нет, но сосудосуживающими препаратами пользоваться придется. Если этого не делать, насморк может осложниться синуситом (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух. — прим. ред.), поскольку отек носа перекрывает пазухи», — сказал Лесков.

Он отметил, что частое использование сосудосуживающих препаратов вызывает привыкание. Чтобы этого избежать нужно промывать нос солевым раствором. Также от отека с водянистыми выделениями помогают спреи и капли на основе интерферона.

«А если у вас зеленые выделения, то придется добавлять препараты с антибиотиками», — резюмировал врач, добавив, что лучше всего, если лечение назначит врач после осмотра.

Ранее руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте заявил, что через несколько лет люди будут заражаться коронавирусом только в легкой форме, а по симптомам он будет напоминать насморк.