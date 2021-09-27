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Москвичи и петербуржцы назвали размер справедливой зарплаты на старте карьеры

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Средний размер оплаты труда, который бы устроил жителей Москвы и Санкт-Петербурга на старте карьеры, составляет 57,3 и 47,2 тыс. соответственно. Об этом сообщили «Газете.Ru» в SuperJob. Эксперты сервиса опросили представителей девяти профессиональных групп.

HR-менеджеры и бухгалтеры считают справедливым на старте карьеры в своей сфере оклад в размере 50 тыс. рублей в месяц в Москве и 40 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.

Стартовый доход, который считают справедливым курьеры — 40 тыс. в столице и 33 тыс. в Санкт-Петербурге. Оклад, который назвали проектировщики: 60 и 50 тыс. соответственно.

Экономисты считают достойным заработком в 53 тыс. в Москве и 44 тыс. в Северной столице, а юристы — 55 тыс. и 45 тыс. соответственно.

Водители назвали стартовый доход в размере 58 тыс. в Москве и 48 тыс. в Санкт-Петербурге. Продавцы считают справедливым стартовый оклад в 50 и 40 тыс. соответственно.

Средний заработок, который считают справедливым программисты, — 100 и 85 тыс.

Опрос проводился среди 1800 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга с 1 по 23 сентября 2021 года.

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