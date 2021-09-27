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Ученые назвали главных распространителей коронавируса

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Reuters

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев заявили, что дети и подростки являются одними из главных распространителей коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

Болибок утверждает, что пока несовершеннолетних не прививают от инфекции, через них действует устойчивый канал передачи коронавируса.

«У учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое — в учебных заведениях находятся в замкнутых помещениях, общаются и между собой, с педагогами и преподавателями, и в неформальных молодежных группах, потом возвращаются в свои семьи», — рассказал Болибок.

Он считает, что из-за такого канала передачи заболевания пандемия может продолжаться.

По словам Скулачева, из-за увеличения количества иммунизированных людей, вирус ищет пути дальнейшего распространения и находит их через подростков. В пример он привел страны, в которых уменьшился темп передачи вируса после того, как там начали прививать несовершеннолетних.

Ранее был назван возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19.

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