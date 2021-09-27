Стало известно, сколько детей в России страдает избыточным весом

Частота ожирения у российских детей в возрасте от семи до 10 лет прогрессивно увеличивается. Об этом рассказал «Известиям» детский эндокринолог, старший научный сотрудник детского отделения тиреоидологии, репродуктивного и соматического развития ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Павел Окороков.

Другой группой риска, подверженной ожирению, Окороков назвал мальчиков-подростков от 12 лет.

По его данным, средние цифры по распространения ожирения — от 5% до 10% в зависимости от региона. Но стоит учитывать, что практически четверть детей во всех возрастных группах имеют избыточную массу тела.

В большинстве случаев у них развивается ожирение в старшем возрасте. 80% детей с ожирением или избыточной массой тела во взрослом возрасте сохраняют эти же проблемы.

С возрастом у них зачастую развивается диабет, артериальная гипертензия и другие сердечно-сосудистые заболевания, указал эксперт.

Окороков добавил, что в в среднем у каждого пятого ребенка в России есть избыточная масса тела, у каждого 15-го — ожирение.

Ранее ученые заявили, что у москвичек началась «эпидемия» нового типа ожирения. У жительниц столицы нашли скрытое ожирение.