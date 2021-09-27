Пандемия COVID-19 привела к сокращению продолжительности жизни по всему миру

Ученые Оксфордского университета выяснили, что из-за пандемии COVID-19 сократилась ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что продолжительность жизни снизилась более чем на шесть месяцев по сравнению с 2019 годом в 22 из 29 стран, включая Европу, США и Чили.

«Тот факт, что результаты исследования показали большое влияние COVID-19, показывает, насколько разрушительным шоком он был для многих стран», — цитирует агентство соавтора исследования, профессора Ридхи Кашьяпа.

В большинстве стран у мужчин ожидаемая продолжительность жизни сократилась больше, чем у женщин. При этом сильнее всего пострадали американские мужчины, у которых продолжительность жизни сократилась на 2,2 года по сравнению с 2019 годом.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили влияние трех генов на тяжесть течения коронавирусной инфекции.