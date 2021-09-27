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WSJ: ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения COVID-19

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Всемирная организация здравоохранения возобновляет расследование происхождения коронавируса, так как эксперты предупредили, что определить причину пандемии, унесшей жизни более 4,7 млн человек во всем мире, со временем становится все сложнее. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Команда из примерно 20 ученых, среди которых есть специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, генетики и эксперты по болезням животных, займутся поиском новых доказательств в Китае и других странах.

По данным издания, ученые также помогут ускорить расследование происхождения COVID-19, которое может затянуться из-за уже взятых образцов крови ранних жертв коронавируса — со временем они могут стать непригодными для использования.

Ранее сообщалось, что ВОЗ призвала не политизировать процесс выяснения происхождения коронавируса.

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