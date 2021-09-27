Эксперты выяснили, сколько россиян придерживаются ЗОЖ

Две трети россиян не придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах Жизнь» и цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом».

Отмечается, что под ЗОЖ подразумевались правильное питание, регулярные занятия спортом, отказ от курения и алкоголя. Выяснилось, что лишь треть респондентов соблюдают эти правила. При этом женщины придерживаются ЗОЖ чаще мужчин (39,5% женщин против 27% мужчин).

«Половина опрошенных также считают свое питание неправильным, 45% оценивают его положительно, а 5% затрудняются ответить. В жизни большинства участников опроса (62%) присутствует спорт, но регулярно им занимается лишь 16%», — говорится в исследовании.

Главная причина несоблюдения здорового образа жизни — нехватка времени на спорт и контроль питания (так ответили 23,5%).

«Каждый пятый (19,7%) ответил, что ему «и без ЗОЖ хорошо». 13% не хотят отказываться от потребления алкоголя и сигарет. 12% считают, что ЗОЖ обходится слишком дорого», — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от бургеров.