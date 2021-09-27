В России с 2023 года можно будет оформить прописку через портал госуслуг

C 2023 года граждане Российской Федерации смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг. Для этого не нужно будет посещать орган регистрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Такая возможность появится в личном кабинете единого портала государственных и муниципальных услуг. Услуга будет работать только для лиц старше 14-лет.

Новая услуга вошла в проект ведомственной программы цифровой трансформации МВД России на 2021-2023 годы.

В МВД уточнили, до этого времени россиянам придется для регистрации по месту жительства однократно посетить орган регистрационного учета.

Ранее сообщалось, что росреестр начнет выдавать выписки о всей недвижимости конкретного лица. Выписка позволит узнать, владеет ли тот или иной человек недвижимостью в ипотеке, аренде, ренте или сервитуте.