Юрист рассказал, какие дополнительные выплаты смогут получить пенсионеры с октября

К Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, приурочено увеличение пенсионных выплат и расширение льгот. О возможном размере этих доплат рассказал агентству «Прайм» глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Отмечается, что доплаты будут варьироваться в зависимости от региона. При в части городов всем пенсионерам могут подарить подарки, а в других части пожилых людей выплатят дополнительные средства. Выплаты производит ПФР.

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона», — пояснил юрист.

Помимо этого, напомнил он, на 3,7% повышаются оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих. С октября вырастут и военные пенсии.

«Можно получать надбавки в натуральном виде или деньгами. Если человек отказывается от услуги, то ему добавят ее к пенсии в денежном эквиваленте», — отметил Гавришев.

Ранее сообщалось, что Минфин поддержал идею перехода «замороженной» накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО). В министерстве также согласились с введением системы гарантирования прав участников добровольных программ и отказом от учета при определении налоговой базы для взимания НДФЛ с пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи.