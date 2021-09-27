Утечка мазута со старой баржи: в Оби обнаружена нефтяная пленка

Житель Новосибирска у острова Рыбачий в протоке Оби снял на видео нефтяные разводы и пленку на виде. По его словам, от воды пахнет мазутом, а пленка покрывает большие площади воды. Фото и видео опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как написал очевидец, ранее сообщалось об утечке мазута со старой баржи.

В комментариях к посту новосибирцы возмутились небрежным отношением властей к защите окружающей среды. Они сетуют, что с таким подходом скоро и рыбы в реке не останется.

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Это далеко не первая утечка горючего в Оби. 6 марта из-за аварии на подводном нефтепроводе возник пожар на реке Обь под Нижневартовском.