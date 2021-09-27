В МВД рассказали о нарушениях в фармацевтической сфере в России

Российское бюро Интерпола выявило 1,2 тыс. правонарушений в фармацевтической сфере в стране в 2021 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД России, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, в связи с нарушениями было возбуждено 85 уголовных дел.

«По фактам реализации сильнодействующих веществ, фальсифицированных медицинских изделий и биологически активных добавок под видом высокоэффективных препаратов возбуждено 85 уголовных дел, задержано 72 лица, подозреваемых в преступной деятельности», — сообщили в МВД.

Интерпол продолжает разыскивать подозреваемых, на территорию России экстрадировали около 60 человек, подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что цены на лекарства в России к концу 2021 года вырастут на 8%.

По словам исполнительного директора «Озон Фармацевтики» Андрея Горшкова, отдельные лекарства в первой половине текущего года года подорожали на 18–20%.

Выручка фармацевтических ритейлеров вырастет на 6,7%, до 1,2 трлн руб. В прошлом году аптечные сети увеличили прибыль на 10,5%, до 1,13 трлн руб.