Россияне с октября смогут получать детские пособия только на карту «Мир» или наличными

Ежемесячные выплаты семьям с низким доходом можно будет получить только на карту «Мир» или наличными. Речь идет о пособиях в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Изменения начнут действовать с 1 октября 2021 года, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что те, кто не хотят или не могут использовать банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта. Изменения затрагивают тех, кто получал выплаты на банковские карты международных платежных систем.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что министерство прорабатывает изменения в правилах начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до семнадцати лет. Поправки вступят в силу до конца этого года.