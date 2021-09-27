Университет в Перми, где произошла стрельба, возобновляет работу

Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором произошла стрельба, возобновляет работу. Однако до 2 октября обучение будет проходить дистанционно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«С понедельника, 27 сентября, студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим обучения», — сообщили в университете.

До этого все занятия в вузе были отменены. Стрельба произошла 20 сентября: 18-летний Бекмансуров открыл огонь на территории одного из корпусов вуза. В результате инцидента пострадали 43 человека, из них шестеро — погибли. Нападавший был ранен при задержании полицией, в настоящий момент он находится в больнице.

По сообщениям СМИ, Бекмансуров находится в сознании и ведет себя адекватно: отвечает на вопросы врачей, но при этом сам ничего не спрашивает.

Трое пострадавших при стрельбе к настоящему моменту выписались из городских больниц.