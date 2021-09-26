Мэр Кодымы «не смог связать два слова» на украинском, читая речь с листочка

Мэр Кодымы в Одесской области оконфузился, когда поздравлял его жителей с Днем города. Об этом сообщает Vesti.ua.

Градоначальник Сергей Лупашко в ходе своего выступления пытался зачитать текст с бумажки. При этом он запинался, коверкал украинский язык и не мог связать два слова.

Чиновнику не помогла даже пауза, которую он сделал, чтобы надеть очки. Мужчина продолжил зачитывать текст на ломаном украинском.

Ранее Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции страны закон о государственном украинском языке.

До этого правительство Украины одобрило концепцию по развитию украинского языка, которая получила название «ласковая украинизация».

16 января текущего года на территории Украины вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.