Стало известно о состоянии детей, отравившихся хлором в Таганроге

Родители четверых из шести детей, которые оказались в больнице с отравлением хлором в Таганроге, отказались от их госпитализации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как сообщили власти, из шести человек, которые обратились за медпомощью, были госпитализированы двое. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

В пресс-службе Ростовской областной прокуратуры сообщили агентству, что ведомство проводит проверку происшествия.

«По факту публикаций в СМИ организована проверка соблюдения требований федерального законодательства и взят на контроль ход проведения процессуальной проверки, организованной следственным органом», — сказали в прокуратуре.

В мэрии добавили, что территориальные органы Роспотребнадзора осуществляют проверку по этому происшествию. В ГУ СК России по Ростовской области ранее также сообщали, что начали проверку.

Ранее сообщалось, что шесть детей были доставлены в больницу с признаками отравления парами хлора после посещения одного из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога.