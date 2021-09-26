Польша и Литва пытались выдворить в Белоруссию свыше 8,5 тысяч беженцев. Такое заявление в эфире телеканала ОНТ сделал госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, белорусские власти пресекли более 700 попыток выдворения из Польши и Литвы в Белоруссию.

«Более 8,5 тыс. беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территорию Беларуси. Прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день», — сказал госсекретарь Совбеза.

Как заявил заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков, в Евросоюзе пытаются под видом якобы возвращения в республику нелегально попавших к ним мигрантов «забрасывать к нам сюда и террористов, и экстремистов», передает ТАСС.

«По всей Западной Европе собирают и игиловцев (сторонники запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» — «Газета.Ru»), и тех, кто у них сидел в следственных изоляторах, чтобы забросить сюда в Республику Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку», — сказал замглавы белорусского МВД.

В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов. В Минске, в свою очередь, утверждают, что эти страны насильно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.