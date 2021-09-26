Жена главы пермского СК рассказала, как он изменился перед самоубийством

Супруга главы управления Следственного комитета по Пермскому краю Сергея Сарапульцева Ольга рассказала, что в нем изменилось перед суицидом. Об этом сообщает 59.ru.

Ольга Сарапульцева сказала, что на ее мужа сильно повлияло нападение на Пермский государственный университет.

«Он сказал мне, что все хорошо прошло. Но он пришел абсолютно другим Сергеем. Каким-то поникшим, с маленькими плечами, хотя он спортивный мужчина. Сказал мне: «Прости меня», — вспомнила она.

Вдова отметила, что с 20 по 22 сентября глава пермского СК спал всего шесть часов.

Она добавила, что ее супруг был честным человеком, а «в наше время таких не очень любят».

Ранее сообщалось, что Сарапульцев оставил предсмертную записку.

Глава пермского управления СК полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в собственном доме в четверг, 23 сентября.

Перед этим 7 сентября председатель СК Александр Бастрыкин назначил служебную проверку управления по Пермскому краю. Ряд вопросов у Бастрыкина возник к Сарапульцеву, а также к другим руководителям территориальных управлений Следственного комитета.