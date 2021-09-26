Спасатели МЧС выдвинулись для доставки тел погибших на Эльбрусе

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС отправились на Эльбрус, чтобы доставить тела альпинистов, погибших в ночь на 24 сентября. Об этом сообщается на официальной странице отряда в социальной сети Instagram.

«Спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь с 23 на 24 сентября которые находятся на седле. Подъем осложняется порывистым ветром и низкой температурой», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, всего в операции участвуют 22 человека из личного состава Эльбрусского отряда МЧС России.

Информация о том, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Планировавшие добраться до вершины Эльбруса были вынуждены вернуться из-за ухудшившейся погоды. Альпинисты застряли на высоте свыше пяти километров.

Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли.

Ранее сообщалось, что после этого власти Кабардино-Балкарии решили ужесточить требования к правилам восхождений на горные вершины.