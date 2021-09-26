В России COVID-19 подтвердился еще у 22 498 человек

В России выявили 22 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

За прошедший день также вылечился 13 671 пациент, скончались 805.

Больше всего инфицированных было зарегестрировано в Москве (3 275), Петербурге (2 055), Московской (1 215), Самарской (574) и Воронежской (546) областях.

За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 7 420 913 жителей России в 85 регионах, выздоровели 6 604 604 человека, умерли 203 900.

Ранее сообщалось, что коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии в стране коллективного иммунитета на уровне 80%. В настоящее время в России иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения, а сроки достижения коллективного иммунитета зависят от темпов вакцинации.