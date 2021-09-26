В США заявили о планах привлечь Нацгвардию к проведению вакцинации

Власти американского штата Нью-Йорк рассматривают возможность привлечения обученных медицине членов Нацгвардии США к проведению вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявила губернатор штата Кэти Хочул, сообщается на официантом государственном портале.

«Я внимательно слежу за кадровой ситуацией. У нас есть план по увеличению штата медицинских работников и облегчению нагрузки на наши больницы и другие медицинские учреждения», — заявила она.

Согласно плану, проблему нехватки персонала предстоит решить несколькими способами. В частности, глава региона предложила допустить к работе квалифицированных медиков, которые имеют лицензию на работу в других штатах, а также привлечь к вакцинации специально обученных сотрудников Нацгвардии.

Кроме того, Хочул надеется на содействие федерального правительства, с помощью которого можно будет ускорить процесс оформления виз для медработников.

Ранее университет Джона Хопкинса обнародовал данные о числе погибших в результате пандемии коронавируса в США. Как оказалось, число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом составило 675 885 человек. Это больше, чем во время эпидемии испанского гриппа в 1918-1919 годах.