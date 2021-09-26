В Кемерове выпал первый снег

В столице Кузбасса Кемерове выпал первый за эту осень снег. Об этом сообщает портал «ВашГород.ру».

По данным портала, осадков выпало так много, что под их тяжестью начали ломаться деревья. Местные жители рассказали, что во дворах и парках разбросаны множество сломанных веток.

Несмотря на раннюю осень, в Кузбассе это уже не первый снегопад. В ночь с 12 на 13 сентября жители региона успели заснять первый снег на горе Мустаг, расположенной в Таштагольском районе Кемеровской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Иркутской области прогнозируются ночные заморозки и опасная погода. По словам метеоролога, жителей региона ждут сильные дожди, переходящие в снег.