МВД планирует усилить контроль за мигрантами с помощью IT-технологий

В МВД заявили, что рассчитывает усилить контроль за находящимися в России мигрантами при помощи внедрения современных информационных технологий. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство подготовило законопроект, направленный на повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранцев, установление миграционных правил и получение мигрантами статусов, соответствующих целям их въездов в Россию. В МВД уточнили, что одна из целей документа — повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения IT-технологий .

«Срок внесения в правительство РФ законопроекта — декабрь 2021 года», — завили в ведомстве, ответив, что документ уже прошел публичное обсуждение и направлен в Минэкономразвития.

Накануне в МВД проанонсировали новый закон о миграции — этот документ может вступить в силу в 2024 году. Как ожидается, закон урегулирует все вопросы, связанные с въездом, пребыванием, трудовой деятельностью мигрантов, а также повлечет за собой отмену ряда ныне действующих нормативных актов.

Ранее стало известно, когда заработает специальное мобильное приложение для мигрантов.