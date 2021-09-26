Женщина умерла, пока два часа ждала записи к врачу по телефону

В Великобритании мать двоих детей скончалась, пока ждала записи на прием к врачу. Об этом пишет Daily Mail.

Родственники 55-летней женщины утверждают, что она пыталась попасть на прием к терапевту из-за затрудненного дыхания. Во время вызова, который длился около двух часов, она потеряла сознание на глазах у своего 28-летнего сына. Медики все же прибыли к ней домой и сделали искусственное дыхание, но спасти женщину не удалось.

«Она «висела» на телефоне с 8:30 до 10:15, пытаясь дозвониться. Батарея ее телефона разрядилась во время ожидания, и ей пришлось перезвонить и снова встать в очередь. Она прошла, когда мама упала в обморок, и администратор сказала, что врач может перезвонить ей в 11:30», — сказала дочь погибшей.

На телефонной линии отделения общей практики, куда звонила погибшая, записано сообщение о том, что возможны задержки при ответе на звонки. В нем также говорится, что «если ваше состояние угрожает жизни или требует неотложной медицинской помощи», необходимо повторно набрать 999.

Недавно британцы стали призывать врачей общей практики снова предлагать личные встречи, так как самоизоляция изоляция закончилась, и общество начало возвращаться к нормальной жизни. По данным британской системы здравоохранения, лишь 57% посещений врачей в июле проводились очно.

Ранее женщина сбежала из больницы после трепанации черепа.