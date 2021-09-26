Коронавирус может стать сезонным заболеванием при коллективном иммунитете на уровне 80%

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии в стране коллективного иммунитета на уровне 80%. Об этом сообщает ТАСС.

«Можно выстроить абсолютно четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих - поствакцинального и естественного - заболевание станет сезонным», — сказал Горелов.

По его словам, сейчас в стране иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения, а сроки достижения коллективного иммунитета зависят от темпов вакцинации, которые обусловлены только нашей приверженностью вакцинации, сознательностью и активностью.

Эксперт предупредил, что «коронавирусу еще есть, где развернуться».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в 36 субъектах России. При этом она подчеркнула, что привитые граждане почти не входят в число умерших от инфекции, а штаммом «дельта» заразились всего 2% тех, кто вакцинирован.

Глава Роспотребнадзора считает, что на данный момент нет оснований говорить, что пандемия коронавирусной инфекции в России остановится.