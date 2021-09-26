Жители Кабула жалуются на рост цен и дефицит лекарств

Жителями Кабула с приходом к власти движения «Талибан (организация запрещена в России)» отмечают, что стакнулись с проблемой заработка и возможностью обеспечить себя продуктами первой необходимости. Об этом сообщает ТАСС.

Дефицита пищи нет, но горожане жалуются на рост цен — многие продукты сейчас импортируются из Ирана и Пакистана/

«Цены на муку выросли на 30%, овощи — на 50%, некоторые крупы сложно найти, так же, как и многие необходимые лекарства», — заявил местный житель.

Также из-за потери доходов и роста цен «вопрос выживания выходит сейчас на первый план, и настроение отчаяния вызывает прежде всего угроза нищеты», говорят в городе.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани решил уйти в отставку и улетел с семьей в ОАЭ, набив вертолет деньгами. Сам Гани утверждает, что не вывозил деньги во время бегства — по его словам, он «уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях».

Накануне талибы потребовали от Гани вернуть «украденные средства».

Ранее посол России в Кабуле рассказал, что талибы готовы платить афганским врачам лишь $40 в месяц из-за дефицита финансов в стране.