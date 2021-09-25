МВД Белоруссии задержали исполнителей терактов в Могилевской области

Пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале сообщила о задержании милицией трех исполнителей терактов в Могилевской области, планировавших взорвать железную дорогу и устраивавших поджоги.

«Утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от ж/д станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Тогда из-за этого остановили движение поездов на полтора часа. Похожие предметы были найдены работниками БЖД 24 и 31 августа между рельсами возле ж/д станций Титовка и Бабино, а также 16 сентября продавцом «Табакерки» около самого торгового киоска в Бобруйске. Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище «Киселевичи»: злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527», — напомнила Чемоданова.

По ее данным, были задержаны трое жителей Бобруйска — 27, 30 и 45 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

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