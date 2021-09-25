Путин об идее Жириновского: ссылки в Сибирь — не наш метод

Обеспечение трудовых ресурсов в Сибири путем восстановления ссылок – это жестоко и не будет работать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями прошедших в Госдуму партий в ответ на идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Жириновский отметил, что министр обороны Сергей Шойгу недавно заявлял о строительстве новых городов в Сибири.

«У нас в тюрьме сидят люди, ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять», — сказал Жириновский.

Кроме того, по словам лидера ЛДПР, направлять в Сибирь «в эмиграцию» следует и «некоторых иноагентов», которые продолжают «вредительскую деятельность».

«Что касается развития Сибири и идей по точкам роста, которые там можно и нужно создавать, то это безусловно в правильном направлении… Но все-таки обеспечение трудовыми ресурсами с помощью ссылки – не наш метод», — сказал президент, комментируя идею Жириновского.

Накануне ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися . Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13. Кроме того, по одномандатным округам прошли представители «Родины», Партии роста, «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев. Итоговая явка составила 51,72%, в выборах приняли участие более 56 млн россиян.

Президент призвал избранных депутатов выполнять свои обещания вне зависимости от того, какую партию они представляют.