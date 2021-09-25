Полиция Москвы предупредила о незаконности акции КПРФ в Москве

Московская полиция предупредила собравшихся на Пушкинской площади граждан о незаконности несогласованной со столичными властями акции, анонсированной партией КПРФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мероприятие было анонсировано несмотря на предупреждения прокуратуры и городского управления МВД о незаконности акции.

Как передает агентство, в настоящее время на Пушкинской площади присутствуют представители КПРФ, в том числе политик Денис Парфенов. Организаторы несогласованной акции устанавливают колонки.

Сотрудники правоохранительных органов с помощью громкоговорителей информируют людей о незаконности мероприятия и об ответственности за участие в нем. При этом собравшихся не задерживают.

Ранее сообщалось, что руководителю московского отделения КПРФ Валерию Рашкину, бывшему члену ОНК Марине Литвинович, координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, а также депутату Мосгордумы Екатерине Енгалычевой может грозить ответственность за призывы к незаконной акции в Москве.