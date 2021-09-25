На трассе Джубга — Сочи произошел камнепад, дорога перекрыта

Проезд по трассе А-147 Джубга — Сочи снова перекрыли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Черноморье».

Дорогу перекрыли в микрорайоне Головинка Лазаревского района Сочи из-за камнепада, который произошел из-за подвижек переувлажненного грунта.

«Для проезда перекрыта одна из двух полос, организован реверс», — уточнили в учреждении.

Несколькими часа ранее трассу перекрывали из-за сильного подтопления на участках в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу. Позже движение было восстановлено.

По данным ГУ МЧС по региону, непогода продлится до утра 26 сентября. Жителей и гостей курорта предупреждают о ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.