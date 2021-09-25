Движение по трассе Джугба — Сочи восстановлено

На трассе Джуба — Сочи восстановили движение транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Движение на трассе Джубга — Сочи 147 в Лазаревском районе восстановлено. Перекрытие на участках в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу снято», — рассказали местные власти.

Отмечается, что еще остаются затруднения на участках дороги в Лоо. Там машинам разрешено проезжать с ограниченной скоростью. Кроме того, на выезде из поселка Кудепста упало дерево на улице Ленина, оперативные службы приступили к его распилу и вывозу.

Ранее в ФКУ Упрдор «Черноморье» заявили, что из-за подтопления федеральная дорога А-147 была перекрыта.

По данным ГУ МЧС по региону, непогода продлится до утра 26 сентября. Жителей и гостей курорта предупреждают о ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.