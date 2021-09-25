В России пять дней подряд зарегистрировано более 800 смертей из-за коронавируса в сутки

В России пять дней подряд регистрируют более 800 смертей из-за коронавируса в сутки, 25 сентября скончались 822 человека. Об этом сообщает оперативный штаб.

При этом за минувшие сутки выявлен 22 041 случай заражения коронавирусом, днем ранее было зарегистрировано 21 379 случаев.

Отмечается, что у 8,2% пациентов не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 15 828 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2893), Санкт-Петербург (1874), Московская область (1008). Меньше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Чукотском автономном округе (15) и Ненецком автономном округе (13).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 376 374 случая заражения коронавирусом. За весь период умерли 202 273 человека, выздоровели 6 574 608 человек.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 из-за непривитых.