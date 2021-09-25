В США подтвердили первый случай заражения коронавирусом домашнего хорька

Американские власти заявили о первом в стране случае COVID-19 у домашнего хорька в штате Флорида. Об этом сообщает ABC Action News со ссылкой на министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов.

«Лаборатории национальной ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2… у домашнего хорька во Флориде», — уточнили в ведомстве.

Этот домашний хорек оказался первым, которому подтвердили коронавирусную инфекцию в США.

У зверька были выявлены симптомы болезни, среди которых кашель и чихание. Эксперты взяли биологические образцы хорька, подтвердив инфекцию.

По одной из версий, хорек мог заразиться от человека.

Ранее сообщалось, что российской вакциной от COVID-19 для животных заинтересовались более 10 стран. В России уже было реализовано 3150 доз вакцины.