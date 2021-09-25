В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 из-за непривитых

К новому всплеску заражений коронавирусом в России может привести отказ соотечественников от прохождения вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — привел эксперт одну из причин новой волны COVID-19 в стране.

До этого биолог Анча Баранова рассказала, что коронавируса в окружающей среде все еще много.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев уточнил, в каких регионах России следует опасаться наибольшего подъема заболеваемости в случае прихода новой волны коронавирусной инфекции.