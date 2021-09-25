Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Источник: член совета директоров «Спартака» Клейменов дважды спас клуб от проблем 10:26
Российский сухогруз и турецкое судно столкнулись в проливе Босфор 10:26
«Страна.ua» рассказала, как семья Зеленских переписала на Шефира свое имущество 10:22
Эрдоган планирует приобрести дополнительные ЗКР С-400 у России 10:22
В Самаре экскаватор насмерть раздавил девушку на пешеходном переходе 10:07
Поветкин рассказал, за кого будет болеть в бою между Джошуа и Усиком 10:00
Страны Quad планируют провести учения по борьбе с пандемией коронавируса 09:58
Три квартиры повреждены в результате взрыва газа в Свердловской области 09:49
Овечкин сравнил золото Олимпиады и победу в Кубке Стэнли 09:37
Страны QUAD договорились о сотрудничестве в космосе, в сферах... 09:34

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 из-за непривитых

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

К новому всплеску заражений коронавирусом в России может привести отказ соотечественников от прохождения вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался, потому что мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — привел эксперт одну из причин новой волны COVID-19 в стране.

До этого биолог Анча Баранова рассказала, что коронавируса в окружающей среде все еще много.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев уточнил, в каких регионах России следует опасаться наибольшего подъема заболеваемости в случае прихода новой волны коронавирусной инфекции.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Реализуя принцип неотвратимости наказания»
СК заявил о задержании двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба
Мали ищет замену легионерам
МИД Франции предостерег Россию от отправки ЧВК «Вагнер» в Мали
Самозанятым таксистам приготовили новый закон
В России самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами
Российский сухогруз и турецкое судно столкнулись в проливе Босфор
Три квартиры повреждены в результате взрыва газа в Свердловской области
В США беженцы из Афганистана напали на военнослужащую
В Верховной раде заявили, что Украина «не доживет» до следующей зимы
Новости и материалы
Источник: член совета директоров «Спартака» Клейменов дважды спас клуб от проблем
«Страна.ua» рассказала, как семья Зеленских переписала на Шефира свое имущество
Эрдоган планирует приобрести дополнительные ЗКР С-400 у России
В Самаре экскаватор насмерть раздавил девушку на пешеходном переходе
Поветкин рассказал, за кого будет болеть в бою между Джошуа и Усиком
Страны Quad планируют провести учения по борьбе с пандемией коронавируса
Овечкин сравнил золото Олимпиады и победу в Кубке Стэнли
Страны QUAD договорились о сотрудничестве в космосе, в сферах кибербезопасности и 5G
В прокуратуре назвали предварительную причину взрыва газа в доме в Верхней Пышме
Комментатор Траньков назвал фигуриста, у которого сложнее всего брать интервью
Появилось видео с места взрыва газа в Верхней Пышме
Страны «четверки» планируют пожертвовать 1,2 млрд доз вакцины против COVID-19
Marvel намерен суд добиваться полных прав на персонажей «Мстителей»
Мостовой: просто не пойму, если «Спартак» не обыграет «Уфу»
Мать героя-полицейского Калинина рассказала про звонок сыну после происшествия в вузе
Минобрнауки: почти половина иностранных студентов не смогла вернуться в Россию
Жирков рассказал о своих перспективах вернуться в сборную России
Bild: немецкий канал по ошибке показал «итоги» выборов в бундестаг за два дня до их начала
Все новости
Нарушение зрения и эпилепсия: чем опасны OLED-экраны в смартфонах
Эксперт рассказал, что OLED-дисплеи могут вызывать головные боли и тошноту
«Робот» или вариатор: какую трансмиссию выбрать
Эксперты рассказали, какая коробка передач отличается надежностью
«Отрубание рук крайне необходимо»
В Афганистане могут вернуть публичные казни и телесные наказания
«Люди думают, что они могут купить даже силы природы»
Спасатель рассказал, что приводит к трагедиям в сфере экстремального туризма
«КамАЗ» готовит свой электромобиль к серии
Стало известно, когда в России запустят производство электрокаров
«Самые бесполезные люди на свете, а их охраняют с автоматами»
Пользователи соцсетей опять обвинили Меган Маркл и принца Гарри в лицемерии
«Полурасстались»: СМИ сообщили о разрыве Илона Маска и Граймс
«У российского флота больше нет зависимости от Украины»
Почему Россия вынуждена продавать фрегаты «Буревестник» иностранцам
«Это сознательная диверсия, в Раде саботируют закон президента»
Зеленскому предрекли бегство в Ростов из-за закона против олигархов
«Основание»: красивая и нудная «Игра престолов» в космосе
Рецензия на сериал «Основание» по Азимову
Из всех искусств для детей и юношества самым главным является доброе кино
Евгений Ямбург о фильме «Небесная команда»
Из водоснабжения Крыма утекли 57 миллионов
Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову предъявлено обвинение в мошенничестве
Зачем голодают звезды и почему их советам не стоит верить
Гастроэнтеролог рассказала о неприятных последствиях голодания
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях