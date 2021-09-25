Страны «четверки» планируют пожертвовать 1,2 млрд доз вакцины против COVID-19

Страны, являющиеся участницами Четырехстороннего диалога по безопасности, хотят пожертвовать свыше 1,2 млрд. доз вакцины от COVID-19. Речь идет об Австралии, США, Индии и Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на их совместное заявление.

Вакцину планируют поставлять в рамках программы Quad Vaccine Partnership.

«Как страны «четверки» мы обязались пожертвовать глобально более 1,2 млрд. доз вакцины в дополнение к дозам, которые мы профинансировали через COVAX). На сегодняшний день мы в совокупности поставили почти 79 млн. доз безопасных и эффективных вакцин в Индо-Тихоокеанский регион», — приводит МИД Индии совместное заявление.

Также «четверка» поддержала сообщение Индии о возобновлении экспорта безопасных и эффективных вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе для COVAX. Планируется начать поставки с октября текущего года.

Как предполагается, Япония выделит 3,3 млрд. долларов по программе займа экстренной поддержки для реагирования на кризис коронавируса.

Также Япония продолжит помогать странам региона закупать безопасные, эффективные вакцины гарантированного качества.

Четырехсторонний диалог по безопасности основали в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.

Ранее новая Зеландия предложила активнее вкладываться в международный механизм распределения вакцин.