Мать героя-полицейского Калинина рассказала про звонок сыну после происшествия в вузе

Кадр из видео/Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

Мать работника ДПС Константина Калинина узнала про то, что ее сын остановил напавшего на университет в Перми из телевизора в тот же день. Об этом сообщает газета «Известия».

«Я была на работе в магазине. Все тихо-мирно, как в рабочие будни. Позвонили, не могу вспомнить кто. Я потом ему позвонила, быстро набрала, ему некогда было», — вспомнила мать Калинина.

Когда сын ответил, то сказал матери, что нет причин для беспокойства.

«Вечером по телевизору, в интернете подробно все узнали», — уточнила женщина.

Мать инспектора выясняла подробности у покупателей в магазине. В результате только к вечеру полная картина произошедшего сложилась, сказала она.

Теперь, по словам мамы инспектора ведомства, к ней подходят простые люди на улице, поздравляя с поступком сына и отмечая проявленный героизм.

20 сентября студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов ПГНИУ. Учащийся вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек. Число пострадавших достигло 47.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев присвоил очередные звания работникам ДПС, остановившим напавшего на вуз в Перми.