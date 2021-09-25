Небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Облачная погода, небольшой дождь ожидаются в Москве в субботу, 25 сентября, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице прогнозируют +11…13°С, в ночь на 26 сентября похолодает до +7°С. Ожидается юго-восточный, южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье — днем +8…13°С, на западе ожидается умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха существенно снизится — до +4°С. Атмосферное давление в Московском регионе составит 738 мм ртутного столба.

Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века — температурные показатели в среднем соответствовали началу октября. При этом синоптики ожидают, что календарный октябрь в столице начнется с умеренно теплой и комфортной погоды.

Ранее синоптики центра «Фобос» спрогнозировали, что в центральной части Европейской России с 27 сентября ожидается длинное бабье лето.

В центре отмечают, что в конце недели на территорию Европейской России придет еще один циклон, который принесет сильные дожди и более теплые воздушные массы.