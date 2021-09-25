Лидер BLM пригрозила мэрии Нью-Йорка восстанием из-за ковидных ограничений

Лидер нью-йоркского отделения движения Back Lives Matter Чивона Ньюсом завила, что запрет на обслуживание в кафе, ресторанах, кинотеатрах, тренажерных залах непривитых против коронавируса посетителей направлено против афро-американцев. Видео выступления Ньюсом опубликовано в Twitter.

«72% чернокожих в этом городе в возрасте от 18 до 44 лет не вакцинированы», — сказала она, добавив, что из-за новых пандемийных ограничений начнутся облавы на афро-американцев — их будут вытаскивать из поездов метро и автобусов.

«Черные не собираются стоять в стороне, иначе вы увидите еще одно восстание. И это не угроза. Это обещание. Потому что наша работа — защищать свободу, и это то, для чего мы здесь собрались», — резюмировала активистка.

Запрет был введен в начале августа мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио. В настоящее время работники и клиенты предприятий сферы услуг обязаны подтверждать вакцинацию против SARS-CoV-2.

Ранее сторонник Трампа получил полгода тюрьмы за сожжение флага Black Lives Matter.