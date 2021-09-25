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В США беженцы из Афганистана напали на военнослужащую

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Reuters

Американская военнослужащая утверждает, что подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе в штате Нью-Мексико. Об этом сообщает Fox News.

В публикации отмечается, что нападение произошло 19 сентября вблизи жилого комплекса афганских беженцев на аванпосте армии США Fort Bliss. Военнослужащая утверждает, что на нее напала «небольшая группа эвакуированных мужчин».

«Мы серьезно относимся к обвинению и передаем дело в ФБР. Безопасность и благополучие наших военнослужащих, а также всех тех, кто находится на наших объектах, имеет первостепенное значение», — заявили в отделе по связям с общественностью Fort Bliss.

Специальный агент ФБР Жанетт Харпер подтвердила, что в ведомстве получили информацию об инциденте и уже начали расследование по данному факту.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что около 200 эвакуированных афганцев проходят дополнительные проверки в связи с возможной угрозой с их стороны.

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