МИД счел возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

По данным косовоалбанских порталов, «полиция» самопровозглашенного Косово в ночь на пятницу задержала россиян Сергея Белоуса и Олега Деркача при попытке попасть на территорию региона из Центральной Сербии. По данным СМИ, при себе у этих граждан были некие «электронные устройства». Белоус ранее сотрудничал с некоторыми российскими СМИ.

Посольство РФ в Сербии опровергло сообщения о задержании россиян. По данным диппредставительства, речь идет о съемочной группе российского «Пятого канала», двум из трех членов которой отказали в доступе в край. Как отметило посольство, журналистов не задерживали, в настоящее время съемочная группа в полном составе находится в Центральной Сербии.

По словам Захаровой, Москва расценивает «данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности» руководства автономного региона обеспечить цивилизованные условия для журналистской деятельности, которые отвечают общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ. Кроме того, она указала, что российская сторона считает произошедшее «актом преднамеренной дезинформации», цель которого состояла в том, чтобы «переключить внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряженности в Косово и Метохии».

Дипломат также заявила, что часть ответственности за это несут западные «опекуны» края. Кроме того, она выразила надежду, что уполномоченные международные структуры дадут адекватную оценку случившемуся.

Ранее сообщалось, что на границе Сербии и Косово произошло обострение. Косовский спецназ занял переходы на административной линии с Центральной Сербией, что вызвало возмущение жителей Сербии, которые устроили протесты около границы.