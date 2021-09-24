Попова рассказала о высокой эффективности российских вакцин от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высокой эффективности российских вакцин от коронавируса. Ее слова приводит ТАСС.

«Из числа ежедневно погибающих в стране привитых [от COVID-19] практически нет», — рассказала главный санитарный врач.

Она также подчеркнула, что в числе россиян, заразившихся «дельта»-штаммом коронавируса, только 2% составляют привитые. Кроме того, Попова напомнила, что прививка защищает от тяжелого течения заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что на данный момент нет оснований говорить, что пандемия коронавирусной инфекции в России остановится. При этом она исключила введение локдауна в стране в ближайшее время.

24 сентября в России был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции, за сутки скончались 828 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».