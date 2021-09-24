Минтранс предложил ввести ответственность для агрегаторов такси перед пассажирами

Министерство транспорта России подготовило проект федерального закона, предусматривающий введение ответственности служб заказа такси перед пассажирами, пострадавшими при поездках. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новые правила могут коснуться деятельности агрегаторов заказа такси и самозанятых. В случае принятия законопроекта, сервисы заказа такси будут нести ответственность за передачу заказа перевозчику без соответствующего разрешения в случае, если пассажиру или его имуществу был причинен вред во время поездки на такси.

Кроме того, в соответствии с инициативой, агрегаторы будут нести солидарную с перевозчиком ответственность также в том случае, если вред был причинен пассажиру при поездке с водителем, который имеет статус самозанятого, но его ОСАГО не покрыло реальный ущерб от инцидента.

Основные пункты разработанного документа предлагается ввести с 1 сентября 2022 года.

Ранее о подготовке такого законопроекта сообщал директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта министерства Алексей Бакирей. По его словам, в законопроекте также предлагается обязать службы по заказу такси предоставлять самозанятым таксистам возможность прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, техосмотра автомобиля и так далее.